Омск, , 12:03 — REGNUMЖитель Нижнеомского района Омской области, рискуя собой, спас пятилетнего мальчика, который едва не утонул в реке Омь. Как сообщили ИА REGNUM 30 августа в ГУ МЧС России по региону, готовятся документы для представления мужчины к награде.

Инцидент произошёл 15 августа 2019 года в селе Хомутинка. О нём спасателям в письме поведал глава района. По его словам, ребёнка спас 27-летний сельчанин Вячеслав Шевченко.

Мальчик был на реке без присмотра взрослых и упал в воду. Его понесло по реке течением. Женщины, ставшие очевидцами происшествия, не решились прыгнуть в воду. При этом они звали на помощь.

Возвращавшийся с рыбалки Вячеслав Шевченко, услышав крики женщин, подъехал к реке, зашёл в воду, добрался до ребёнка и схватил его за футболку. К этому времени ребёнок уже был без признаков жизни.

«Тогда я надавил ему на грудную клетку раза три-четыре. Вода вышла, он заплакал. Ожил. Потом поплыли по течению к берегу. Там нас встречали те женщины и местные жители», — рассказал мужчина.

По его словам, он осознал, что произошло, лишь спустя некоторое время:

«Пока плыл, думал, как бы обоим добраться до берега, под конец тяжело было — воды нахлебался».

Мальчик жив и здоров. Героя собираются наградить ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Омска объявили о том, что 31 августа в городе официально закрываются городские пляжи, прекращаются ежедневные дежурства матросов-спасателей. Летний пляжный сезон завершается.

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