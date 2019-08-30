Великий Новгород, , 12:00 — REGNUMВ Великом Новгороде детский сад № 81 «Солнышко» по решению суда выплатит компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей за травму ребёнка в бассейне. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 августа, в пресс-службе Новгородского районного суда, процесс по этому делу завершился в августе.

Суд установил, что 6-летний сын истцов 18 октября 2018 года получил в бассейне детского сада скальпированную рану правой стопы: несчастный случай произошёл во время проведения занятий в бассейне из-за повреждения кафельной плитки. Ребёнку была оказана первая помощь, о произошедшем известили родителей, которые отвезли мальчика в травмпункт, где ребёнок лечился около месяца.

Представители ответчика исковые требования не признали. Однако суд пришёл к выводу о том, что вред здоровью ребёнка был причинен в период его нахождения под надзором образовательной организации — детского сада №81, а причиной получения травмы — недостаточный контроль со стороны должностных лиц образовательного учреждения, а также неудовлетворительное состояние чаши бассейна.

Решение Новгородского районного суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.