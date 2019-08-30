Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUMВодитель автомобиля Audi без видимой причины напал с ножом на пассажира автомобиля Renault Logan в Невском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дорожный инцидент произошел вечером 29 августа у дома 21 по проспекту Большевиков.

Водитель Audi открыл переднюю пассажирскую дверь машины, следовавшей за ним, и нанёс несколько ударов ножом в область правой ноги мужчине 1990 года рождения, после чего скрылся на своем автомобиле «Ауди».

"Выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в Главке МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в ходе дорожного конфликта в Красногвардейском районе Петербурга один из участников пустил в ход нож, едва не убив оппонента. Мужчина задержан и обвинен в покушении на убийство.

Напомним, в мае 2019 года был осужден к лишению свободы мужчина, устроивший стрельбу по людям и полицейскому после ДТП в Невском районе Петербурга.

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