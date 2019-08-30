Междуреченск, Кемеровская область, , 11:54 — REGNUMЗаблудившиеся в кемеровской тайге пенсионер с девятилетним внуком найдены, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Их обнаружили в 15 километрах от поляны, где они оставили автомобиль.

«Жизни и здоровью пенсионера и его внука ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионер и его девятилетний внук из Кузбасса пропали 28 августа — они уехали в лес за грибами и через некоторое время перестали выходить на связь. Родственники обратились в полицию. На поиски были направлены более 200 сотрудников полиции. К ним присоединились волонтёры.

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