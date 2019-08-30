Брянск, , 11:40 — REGNUMВечером 29 августа Фокинский район Брянска на несколько часов оказался окутан дымом и сильным запахом гари. Причиной стал лесной пожар в шести километрах от областного центра. Спасателям потребовалось четыре часа, чтобы справиться с возгоранием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Лесопожарная служба была направлена на территорию Снежетского участкового лесничества Брянского района. Там на площади 2,1 гектара горела трава. Пожар локализовали 29 августа в 17:30, полностью ликвидировали огонь в 21:30.

К ликвидации лесного пожара привлекалось 11 человек. Угрозы населённым пунктам не было.