Стокгольм, , 11:40 — REGNUMВ Стокгольме произошла стычка между шотландскими футбольными фанатами и сотрудниками полиции Швеции. Это случилось накануне, 29 августа, во время ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между шведским АИКом и «Селтиком» из Глазго, сообщает телеканал BBC.

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Судя по опубликованным в сети кадрам со стадиона, полицейские поднялись на трибуну, чтобы найти тех болельщиков, которые использовали пиротехнику на спортивной арене. По данным телеканала, были задержаны три человека.

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«Я не знаю, в чём была проблема, — сказал главный тренер «Селтика» Нил Леннон. — Наши болельщики безупречны на выезде, поэтому я надеюсь, что никто не пострадал».

Напомним, матч между АИКом и «Селтиком» прошёл в Стокгольме 29 августа. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.