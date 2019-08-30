Псков, , 11:24 — REGNUMВ Псковской области арестован 33-летний местный житель, который обвиняется в совершении в отношении малолетней падчерицы действий сексуального характера. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в настоящее время мужчина содержится в следственном изоляторе, обвинение ему предъявлено по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ.

По версии следствия, он совершил преступление вечером 21 августа 2019 года, воспользовавшись тем, что супруга в связи с возникшей между ними ссорой ушла. «Положил к себе в кровать малолетнюю падчерицу и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера», — сообщили в следственном управлении.

Задержанный дал признательные показания. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В региональном следственном управлении СКР заявили, что «всегда будут остро реагировать на каждый факт такого преступления, принимать исчерпывающие меры по изобличению виновных и изоляции от общества, чтобы исключить возможность рецидива».

В августе 2019 года в регионе выявлено ещё одно подобное преступление. По подозрению в изнасиловании малолетней девочки задержан пскович, последнее время проживающий и работающий в Санкт-Петербурге: по версии следствия, 20 августа 2019 года он, оказавшись наедине с ребёнком своих знакомых, изнасиловал девочку.