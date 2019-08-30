Иркутск, , 11:21 — REGNUMКорыстный интерес привёл на скамью подсудимых теперь уже бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда.

Как следует из официального сообщения Управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что с марта по июнь 2017 года судья отменил решения нижестоящих судов о привлечении двух граждан к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За свои действия страж закона получил через посредника две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей.

Полномочия судьи были прекращены осенью 2017 года. Дело по уже вынесенному обвинительному заключению будет рассматривать Верховный Суд РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возбуждено уголовное дело и приостановлены полномочия мирового судьи из города Канаша. По данным следствия, подозреваемая получала деньги от жителя Чебоксар, пообещав решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки.

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