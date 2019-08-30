Уфа, , 11:21 — REGNUMБывшая заведующая детским садом предстанет перед судом по обвинению в тринадцати эпизодах мошенничества в Уфе. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкирия.

Следователями установлено, что 43-летняя обвиняемая, «занимая должность заведующей детским садом, с ноября 2017 по декабрь 2018 года организовала начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат, после чего требовала от них передачи ей части законно полученных премий». Обвиняемая мотивировала это тем, что деньги пойдут на нужды детского сада.

По версии следователей, всего подозреваемая получила порядка 677 тыс. рублей. Эти деньги она потратила на свои нужды.

Расходы же на детский сад она осуществляла из денег, которые поступали из муниципалитета и взносов, которые платили родители.

Сейчас следователи готовят документы для передачи в суд.