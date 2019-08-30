Рязань, , 10:59 — REGNUMВ Рязани на Ряжском шоссе снова загорелся мусор на свалке вблизи деревни Турлатово. Сообщение о возгорании поступило спасателям 29 августа в 16:30. Площадь тления отходов составила примерно два квадратных метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Для ликвидации возгорания аварийно-спасательная бригада проложила 80 метров рукавной линии и установила мотопомпу — она качала воду из пожарного водоёма, расположенного на территории свалки.

Напомним, свалка под Рязанью загорелась 12 августа. Для полной ликвидации горения потребовалось несколько суток.