Красноярск, , 10:41 — REGNUMВ Красноярске 27 августа скончался участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак.

Как сообщает спортивный портал Красноярского края «Крайспорт», мужчина утонул в Енисее во время занятия по плаванию.

Простились с именитым спортсменом 30 августа.

Справка: Николай Петшак родился 7 мая 1955 года. Холодовым плаванием занимался более 40 лет. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. Чемпионом мира по плаванию в холодной воде стал в 2012 году. Являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае.