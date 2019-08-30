Барнаул, , 10:35 — REGNUMВ преддверии нового учебного года Роспотребнадзор обнародовал данные о случаях заражения педикулёзом в Алтайском крае. Так, если в 2018 году их в регионе было выявлено 1621 (показатель 68,5 на 100 тыс. населения), то за текущий период 2019 года — лишь 777 (показатель — 32,84).

По данным специалистов ведомства, основную массу заразившихся вшами составляют дети до 17 лет (83,3%).

«Педикулёз регистрируется среди детей во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет (учащиеся образовательных учреждений)», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, педикулёз (pediculosis, вшивость) — заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Специалисты говорят, педикулёз может встретиться у каждого, а не только у социально неблагополучных граждан.

В середине августа 2019 года Роспотребнадзор опубликовал правила профилактики и лечения педикулеза. В случае заражения специалисты советуют обработать волосы головы средством от педикулеза в соответствии с инструкцией, постирать и тщательно прогладить утюгом постельное белье и вещи. И, регулярно (каждые 10 дней) проводить осмотр детей и членов семьи.

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