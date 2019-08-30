Красногорск, , 10:34 — REGNUMВ Московской области микроавтобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие. По информации ГИБДД РФ, авария произошла сегодня, 30 августа, на 108-м км трассы М-10 «Россия».

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Автобусом Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Санкт-Петербурга в Москве, врезался в остановившуюся для поворота грузовую автомашину Scania. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Уточняется, что пострадавшие — граждане Монголии и Белоруссии. Всего в автобусе находилось восемь пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Московской области на 69 км трассе М-9 («Балтия») перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Псков — Москва. По предварительным данным, водитель заснул за рулём и съехал с проезжей части, из-за чего транспортное средство опрокинулось. В ДТП пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.