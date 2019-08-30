Екатеринбург, , 10:41 — REGNUMСамолёт «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся в Екатеринбурге, отправился в Ходжент. За время стоянки борт аэробуса осмотрели специалисты, а также была проведена дозаправка.

Как сообщает информационный портал Е1, повреждений на борту самолёта не обнаружено. Изначально вылет планировался на 10:10 по местному времени, но фактически это произошло в 10:55.

Как сообщало ИА REGNUM, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Ходжент самолёт Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в 08:53 по местному времени совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбург. Причиной незапланированной остановки стали возможные неполадки в результате столкновения самолёта со стаей птиц при вылете из Пулково.

На борту самолёта находились 193 человека, включая экипаж. Во время экстренной посадки никто не пострадал.

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