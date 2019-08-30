Самара, , 10:35 — REGNUMМужчина, нападавший на девочек в Самаре, получил 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Следователями и судом установлено, что 31-летний Сергей Ч. в 2016 году в подъезде дома попытался надругаться над несовершеннолетней девочкой. Однако, когда она стала кричать, он убежал. Через несколько часов, он все же совершил преступление сексуального характера в отношении другой девочки.

Подобное преступление он совершил и в 2018 году.

«Приговором суда … (Сергею Ч.) назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.