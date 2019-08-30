Чебоксары, , 10:17 — REGNUMВ Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего горожанина, которого обвиняют в нападении на фельдшера скорой медицинской помощи. Дело направлено в суд, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл вечером 25 мая 2019 года в Чебоксарах. По данным следствия, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали скорую помощь. Фельдшеры после осмотра рекомендовали проехать в больницу для проведения диагностики, на что «обвиняемый беспричинно, из хулиганских побуждений» ударил ногой в живот одного из сотрудников скорой помощи, говорят в следственном управлении.

Чебоксарцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонанс вызвало происшествие в Новочебоксарск, где произошло нападение на санитара скорой помощи. Инцидент произошёл 26 мая 2019 года. По данным следствия, 26-летний злоумышленник «из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и нанёс ему множество ударов кулаками». Фигурант уголовного дела пояснил, что «был очень сильно выпивший», а санитар «не пускал нас в машину из-за того, что мы были выпившие».

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Напомним, ранее в Алатырском районе Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве на подстанции скорой медицинской помощи, где был застрелен водитель скорой. 40-летний житель одного из посёлков Алатырского района, которого обвинили в убийстве, сообщил, что хотел убить другого человека. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.

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