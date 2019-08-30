Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUMВ Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Как уточнили в региональном управлении МВД России, действовал злоумышленник под прикрытием, спрятав лицо под медицинской маской. Нападал житель Новочеркасска на женщин, срывал с них золотые цепочки.

По предварительным данным, жертвами преступника стали пять ростовчанок. Сумма ущерба оценивается в 500 тыс. рублей.

Известно, что задержанный ранее судим.