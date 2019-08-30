Нижний Новгород, , 10:07 — REGNUMВ городе Богородске Нижегородской области передано в суд уголовное дело по факту гибели новорожденного ребёнка. Следствие считает, что было совершено убийство, перед судом предстанет 32-летняя мать ребёнка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие полагает, что женщина родила в ванной ребенка и сразу утопила его, а тело завернула в пакет и бросила в отхожую яму на территории одного из домов в Богородском районе, где проживала её родственница. Следствию не удалось установить точную дату рождения ребёнка: известно, что речь идёт о периоде с 2015 года по 2016 год.

По данным следствия, вину в содеянном женщина признала, в настоящее время она находится под стражей.

Отметим, что в августе 2019 года в Арзамасе под уголовное преследование попал 23-летний, которого подозревают в гибели его семимесячного сына. По версии следствия, 28 августа он уснул на диване в пьяном виде, по неосторожности придавив своим телом спящего рядом ребёнка. Младенец задохнулся. Расследование продолжается.