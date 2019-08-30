Тюмень, , 09:56 — REGNUMВ Тюмени владелец квартиры, на балконе которой 29 августа произошёл взрыв, оказался в реанимации. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на департамент здравоохранения города.

У пожилого человека пострадали руки, голени и лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в доме на улице Тимофея Чаркова. По предварительным данным, пенсионер пытался утеплить балкон и работал с монтажной пеной. Обстоятельства взрыва выясняются.

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