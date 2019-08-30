Екатеринбург, , 09:54 — REGNUMВ результате коммунальной аварии в Екатеринбурге три многоквартирных дома по улице Луначарского остались без холодного водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, накануне, 29 августа произошёл прорыв трубопровода на улице Луночарского. Без холодной воды остались дома № 53, № 53 «а» и № 55. Во дворы домов налажен подвоз питьевой воды. На данный момент ремонтные бригады продолжают устранять последствия аварии.

По факту коммунальной аварии проводится прокурорская проверка.

Напомним, что в Свердловской области без воды остаются несколько районов Нижнего Тагила. Там в результате прошедшей накануне грозы произошёл сбой в работе насосной станции. Последствия аварии также устраняются ремонтными бригадами.