Луганск, 30 августа 2019, 09:48 — REGNUMЗа минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обошлось без жертв и разрушений.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что ВСУ также продолжают препятствовать работе международных наблюдателей ОБСЕ. Беспилотные летательные аппараты ОБСЕ подвергаются воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы в районе населённых пунктов Попасная и Комышеваха.
Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли районы населённых пунктов Нижнее Лозовое и Голубовское. К счастью, никто не пострадал.
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