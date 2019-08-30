Оренбург, , 09:41 — REGNUMВ Оренбургском заповеднике пришлось взять на реабилитацию пятинедельного жеребенка лошади Пржевальского. Он отбился от родного табуна, а когда специалисты заповедника попытались его вернуть матери, то лошади начали отгонять жеребенка и могли убить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заповеднике.

По спасению жеребенка дикой лошади была развернута спецоперация. Жеребенка ловили дважды: чтобы вернуть в родной табун, а затем — чтобы поместить на карантин. Ученым Центра реинтродукции лошади Пржевальского пришлось вмешаться, потому что пятинедельная кобыла могла погибнуть. Когда ее поместили в карантинный вольер, она была уже сильно ослабленной. Сейчас жеребёнок на ручном вскармливании.

Эта история произошла накануне открытия VII симпозиума по сохранению лошади Пржевальского и заинтересовала участников мероприятия, среди которых заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Иван Шмаков. Они решили навестить жеребенка-отказника.

По словам Шмакова сотрудники Оренбургского заповедника приняли правильное решение — взять жеребенка на реабилитацию. Он впечатлен работой, которую за четыре года проделала команда ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Добавим, 26−29 августа в Оренбургской области проходил VII Международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского «Итоги проектов реинтродукции Equus ferus przewalskii в природные местообитания: проблемы и перспективы», посвящённый 30-летию со дня основания Оренбургского заповедника.

Напомним, в 2015 году в заповеднике «Оренбургский» впервые в России стартовала Программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского.