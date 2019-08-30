Джаяпура, Индонезия, , 09:20 — REGNUMМногие здания были сожжены во время беспорядков в Джаяпуре, Папуа, 29 августа, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что демонстрация была разогнана объединенными силами военных и полицией с использованием слезоточивого газа.

Издание отмечает, что в огне пострадали здание народного собрания Папуа, здание телекоммуникационной компании Telkom и почтовое отделение в Джаяпуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии заявили о невозможности проведения референдума о независимости Папуа и Западного Папуа.

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