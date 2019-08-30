Иркутск, , 09:08 — REGNUMВ Иркутске прямо перед Днём знаний закрывают лингвистический центр лицея №3 —одного из первых инновационных образовательных учреждений города. Как сообщает ИА «Ирсити» со ссылкой на городскую мэрию, по итогам обследования здания центра, инициированного областным департаментом образования, оно признано «ограниченно-работоспособным».

«В целях обеспечения безопасных условий обучения учащихся лицея №3 департаментом образования принято решение о приостановлении функционирования структурного подразделения лицея с 1 сентября 2019 года», — говорится в сообщении. Известно, что учащихся лингвацентра разместят в основном корпусе лицея.

Родители школьников уже выразили своё недовольство, они считают, что до принятия решения о строительстве нового вспомогательного корпуса неправильно закрывать лингвацентр так как это ограничивает права детей на обучение в нормальных условиях.

Напомним, лицей располагает двумя зданиями, находящимися в историческом центре Иркутска. Основное расположено по улице Тимирязева, 14, а филиал — лингвистический центр — по адресу: пер. Больничный, 5 (ул. 3 Июля, 20а).

Аналогичная ситуация сложилась в рубцовском лицее №9 (Алтайский край). Там накануне Дня знаний комиссия запретила эксплуатацию здания, признав его аварийным. В итоге за считанные до 1 сентября дни 295 учеников и коллектив учителей в срочном порядке распределяют по другим школам города. При этом непонятно, почему только накануне Дня знаний в 2019 году выяснилось, что постройку, которой исполнилось 72 года, ни разу капитально не ремонтировали.

Читайте также: В алтайском Рубцовске школьников оставили без школы накануне 1 сентября