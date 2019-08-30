Междуреченск, Кемеровская область, , 08:54 — REGNUMВолонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс» сообщили, что в штаб поиска 70-летнего пенсионера и его девятилетнего внука необходим бензиновый генератор, топливо и удлинители. С таким сообщением волонтёры обратились к местным жителям на странице отряда в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа кемеровский пенсионер уехал со своим внуком в лес за грибами в районе поселка Ортон Междуреченского городского округа. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Родственники обратились в полицию. Пропавших ищут вторые сутки. Был найден автомобиль, на котором они приехали в лес.

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