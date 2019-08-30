Санкт-Петербург, , 08:54 — REGNUMВ петербургском аэропорту «Пулково» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт столкновения с птицей самолета «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.

«Ночью 30 августа при взлете рейса U6 2645 в аэропорту «Пулково» произошло столкновение с птицей. Воздушное судно продолжило полет по плану», — заявил представитель компании «Воздушные ворота северной столицы», которая управляет аэропортом.

В компании также добавили, что этот инцидент никак не повлиял на работу аэропорта, и «Пулково» работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка самолёта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Худжант (Таджикистан), произошла в 08:53 по местному времени в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Никто из пассажиров и членов экипажа (193 человека) не пострадал.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту инцидента.

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