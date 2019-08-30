Касесе, Уганда, 30 августа 2019, 08:49 — REGNUMМинистерство здравоохранения Уганды подтвердило новый случай заражения лихорадкой Эбола в городе Касесе на западе страны, передает ВВС Africa.
Во время проверки на Эболу на пограничном пункте в Мпондве у девятилетней девочки, приехавшей из соседней Демократической Республики Конго, была выявлена лихорадка. Вечером в четверг, 29 августа, пришел результат исследования взятого у девочки образца крови, который подтвердил наличие у нее вируса Эбола.
Журналисты сообщают, что начальные симптомы заболевания могут проявить себя в виде внезапной лихорадки, сильной слабости, боли в горле и в мышцах. На последующих стадиях у больных наблюдается рвота, диарея и, в некоторых случаях, как внутреннее, так и внешнее кровотечение.
Девочка была изолирована и переведена в отделение лечения Эболы.
Пытаясь предотвратить вспышку, в результате которой за год в ДР Конго погибло около 2000 человек, Уганда развернула достаточно успешные центры проверки на наличие болезни вдоль своей границы с ДР Конго
Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Уганде было подтверждено два случая Эболы, которые были немедленно взяты под контроль.
Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ зафиксировала новый случай лихорадки Эбола в Уганде