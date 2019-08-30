Касесе, Уганда, , 08:49 — REGNUMМинистерство здравоохранения Уганды подтвердило новый случай заражения лихорадкой Эбола в городе Касесе на западе страны, передает ВВС Africa.

Во время проверки на Эболу на пограничном пункте в Мпондве у девятилетней девочки, приехавшей из соседней Демократической Республики Конго, была выявлена лихорадка. Вечером в четверг, 29 августа, пришел результат исследования взятого у девочки образца крови, который подтвердил наличие у нее вируса Эбола.

Журналисты сообщают, что начальные симптомы заболевания могут проявить себя в виде внезапной лихорадки, сильной слабости, боли в горле и в мышцах. На последующих стадиях у больных наблюдается рвота, диарея и, в некоторых случаях, как внутреннее, так и внешнее кровотечение.

Девочка была изолирована и переведена в отделение лечения Эболы.

Пытаясь предотвратить вспышку, в результате которой за год в ДР Конго погибло около 2000 человек, Уганда развернула достаточно успешные центры проверки на наличие болезни вдоль своей границы с ДР Конго

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Уганде было подтверждено два случая Эболы, которые были немедленно взяты под контроль.

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