Междуреченск, Кемеровская область, , 08:44 — REGNUMВ Кузбассе полицейские вторые сутки ищут пропавших в лесу 70-летнего пенсионера и его десятилетнего внука. 28 августа они уехали за грибами и до сих пор не вернулись. Дочь пенсионера обратилась в полицию. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по региону, поиски пенсионера с ребёнком ведут более 200 сотрудников полиции.

«На поиски выдвинулись полицейские, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», кинологи с собаками, натренированными на поиск людей», — уточнили в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Пропавших ищут в тайге в районе поселка Ортон Междуреченского городского округа. Уже найден автомобиль, на котором они приехали. Поиски продолжались всю ночь. Сегодня, 30 августа, местность будут обследовать с помощью двух квадрокоптеров.