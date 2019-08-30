Екатеринбург, , 08:44 — REGNUMПричиной экстренной посадки самолёта Airbus компании «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге стало столкновение воздушного судна со стаей птиц при вылете из Санкт-Петербурга. Таковы предварительные данные организованной по факту ЧП доследственной проверки, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР корреспонденту ИА REGNUM.

На данный момент следователи проводят опрос пассажиров и членов экипажа аэробуса. Выясняются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, и по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка самолёта, следовавшего из северной столицы в Худжант, произошла сегодня, 30 августа в 08:53 по местному времени в аэропорту «Кольцово». К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа (193 человека) не пострадал.

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Отметим, что по факту инцидента проводится прокурорская проверка.

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