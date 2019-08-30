Оренбург, , 08:44 — REGNUMВ Оренбурге в приюте для бездомных животных в ночь на 29 августа произошло ЧП, погибло 60 кошек. В здании ощущался резкий запах, от которого волонтёры падали в обморок, сообщает ТК «Орен-ТВ».

Кошка

По данным СМИ, в южной части города жители жаловались на сильный запах. В приюте для животных волонтеров ждало шокирующее зрелище — десятки бездыханных кошек.

Спасти смогли немногих. В основном погибли те животные, которые находились в цокольной части здания. Среди жертв есть не только кошки, но и собака.

Между тем замеры воздуха на ул. Илекской в первой половине дня 29 августа превышения ПДК сероводорода не показали. Экологи не исключают, что источник запаха был в здании приюта.