Новосибирск, 30 августа 2019, 08:31 — REGNUMВ Новосибирске сегодня утром, 30 августа, произошло серьезное ДТП — автомобиль MAN протаранил UAZ Patriot и врезался в частный дом.
Как сообщают «Вести Новосибирск», большегруз двигался по улице Пролетарской со стороны Гурьевской по направлению к Ипподромской. Джип ехал от Кошурникова по улице Бориса Богаткова к улице Кирова. После столкновения грузовик вылетел с проезжей части, снёс забор и протаранил забор и стену частного дома.
По предварительным данным, пострадали три человека.