Иркутск, , 08:25 — REGNUMЦелый «букет» нарушений обнаружили надзорные органы при проверке деятельности ООО «Меркурий», которое занимается добычей рассыпного золота. В официальном сообщении Байкальской природоохранной прокуратуры сказано, что неисполнение условий лицензионного соглашения повлекло загрязнение реки Чикокон, являющейся третьим притоком озера Байкал.

«Коммерческой организацией велись геологоразведочные работы в отсутствие утвержденного и согласованного в установленном порядке проекта, не обновлялась проектная документация отработки месторождения, не обеспечивалось опережающее геологическое изучение недр. Ведение работ с данными нарушениями не позволяло достоверно оценить запасы ископаемых, рационально проводить горно-эксплуатационную деятельность, грозило истощением природных запасов», — заявили в прокуратуре.

Также в ходе разбирательств были выявлены 18 неучтенных источников выбросов загрязняющих веществ и это помимо самого вахтового поселка, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Директору «Меркурия» внесено представление» об устранении нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Бодайбо (Иркутская область) были задержаны семеро местных жителей, которые с мая по сентябрь 2018 года осуществляли незаконную добычу рудного золота с лицензионных промышленных участков «Большой Чанчик»

Читайте также: В Иркутской области задержаны расхитители золота