Уфа, , 08:28 — REGNUMОбновленный музей им. Фатиха Карима открыли в Бижбулякском районе Башкирии. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе правительства республики.

По сообщению чиновников, музей советскому поэту Фатиху Кариму после ремонта стал соответствовать всем современным требованиям, поскольку оборудован новейшим интерактивным оборудованием. Кроме этого, в музее были проведены работы по ремонту и расширению помещений.

На церемонию открытия обновленного музея, кроме чиновников Башкирии, приехали и представители Татарии. По словам главы администрации района Наиля Гатауллина, это говорит о том, что «в обеих республиках с особым чувством относятся к имени Фатиха Карима, высоко чтят его творчество».

Напомним, что Фатих Карим является татарским советским поэтом. Погиб в 1945 году на подступах к Кенигсбергу в поселке Победа (ныне Калининградская область).