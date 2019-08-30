Екатеринбург, , 08:18 — REGNUMПроверочные мероприятия организованы в Екатеринбурге по факту экстренной посадки самолёта Airbus 321 компании «Уральские авиалинии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, причиной экстренной посадки стало столкновение самолёта со стаей птиц во время набора высоты при вылете из Санкт-Петербурга.

По данным прокуратуры на борту воздушного судна находились 189 пассажиров, в том числе 22 ребёнка, а также четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Худжант, в 08:53 по местному времени совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга. Отмечается, что при вынужденной посадке никто не пострадал.

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