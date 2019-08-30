Аддис-Абеба, , 08:16 — REGNUMПолиция Эфиопии расследует, как слепой дирижер Дирес Хуначью погиб в шахте лифта в правительственном здании в столице страны Аддис-Аббебе. Об этом сообщает ВВС Amharic.

Представитель Эфиопской национальной ассоциации слепых (Enab) сообщил журналистам, что недавно получивший диплом учителя Хуначью посетил офис управления образования, которое располагалось в семиэтажном в здании, в понедельник, 26 августа, чтобы попросить о переезде в другой район.

«С седьмого этажа здания он хотел попасть на первый этаж и нажал клавишу лифта. Но когда он вошел в прибывшую кабину лифта, оказалось, что в ней не было пола», — сообщил представитель Enab Гебре Тешоме BBC Amharic, рассказывая, как дирижер упал в шахту. Глубина лифтовой шахты составляет 21 метр, добавил он.

По словам Гебре, друзья Хуначью связались с ассоциацией и попросили разобраться с инцидентом.

Но начальник полиции в пригороде Аддис-Абебы Акаки-Калити Тесфае Возенелех заявил, что предварительное расследование показало, что лифт находится в рабочем состоянии. Он сообщил Би-би-си, что дирижер, должно быть, раздвинул двери лифта руками, из-за чего и упал в шахту. Расследования продолжаются, добавил он.

Смерть Хуначью вызвала дискуссию в социальных сетях о том, что рабочие места в Эфиопии часто не приспособлены для инвалидов. Гебре также сказал, что мосты, школьные здания и улицы создают проблемы для передвижения слепых людей в Эфиопии.

«Клавиши лифта не подписаны шрифтом Брайля, и большинство из них не имеют звуковой системы», — сказал он.

«Может быть, потому что нас мало, никто не думает о нас», — заявил Гебре.