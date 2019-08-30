Биробиджан, , 08:13 — REGNUMВ Еврейской автономной области приступили к оценке ущерба от наводнения. В шести муниципалитетах области в 42 населённых пунктах подтоплено 174 жилых дома, 3 237 приусадебных участков. В пострадавших от большой воды зданиях проживают на сегодняшний день 343 человека, в том числе 114 детей. Комиссия по оценке ущерба уже обследовала 144 приусадебных участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ЕАО подтоплены 43 283 гектара сельхозземель, 32 участка автодорог протяженностью 15,6 км. В ПВР находятся сейчас 56 человек, в том числе 24 ребёнка.

В зоне бедствия работает группировка МЧС из 700 человек и 123 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО, расположенные вдоль Амура, переживают масштабный паводок, который усугубляется непрекращающимися ливнями.