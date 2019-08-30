Якутск, , 07:37 — REGNUMСамолёт Ан-2 с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Якутии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило сегодня, 30 августа.

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Известно, что на борту воздушного судна, принадлежащего частной компании ООО «Авиаспектр», находилось пять человек — два члена экипажа и три пассажира. Самолёт вылетел из местности Ус-Хатын города Якутска и направлялся в село Суордах Верхоянского района.

«Примерно в 400 км от точки вылета совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района», — уточнили в МЧС.

В настоящее время к месту вынужденной посадки вылетел вертолёт Ми-8 для оказания помощи и перевывозки пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад, 28 августа, жёсткую посадку самолёт Ан-2 совершил в Льговском районе Курской области. Воздушное судно обрабатывало поле химикатами, зацепило кроны деревьев и аварийно приземлилось. Находившийся на борту пилот не пострадал.

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