Вена, , 07:26 — REGNUM29 августа в столице Австрии в дорожно-транспортном происшествии с участием полицейского автомобиля погибла прохожая, пишет газета Kronen Zeitung.

По словам пресс-секретаря полиции Ирины Штайрер, полицейский автомобиль участвовал в операции. Машина с мигалкой пересекла перекресток на красный свет и столкнулась с другим легковым автомобилем. От удара обе машины отбросило в сторону, где у светофора стояла 35-летняя женщина. Для ее спасения был вызван вертолет скорой помощи, но усилия врачей оказались напрасны. Госпитализированы двое полицейских.

Начато расследование. Необходимо выяснить, активировали ли полицейские дополнительный звуковой сигнал при приближении к перекрестку, а также от удара какого из автомобилей погибла женщина.