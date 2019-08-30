Красноярск, , 07:21 — REGNUMВ Красноярском крае за прошедшие сутки потушили шесть лесных пожаров на площади более 240 га, в том числе пять очагов в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в краевом минлесхозе. Тушением занимались более 240 человек, восемь единиц техники. Работали 13 воздушных судов.

Борьба с лесными пожарами 24.mchs.gov.ru

На утро 30 августа в крае в авиационной зоне действует один лесной пожар на площади 0,5 га. В зоне контроля в Эвенкии зарегистрировано 143 лесных пожара на площади 309 тыс. га. Населённым пунктам возгорания не угрожают, заверили в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 августа в Красноярском крае в авиационной зоне действовал один лесной пожар на площади 19 га, в зоне контроля — 121 возгорание на площади 303 тыс. га.

В лесах Красноярского края действует режим ЧС.

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