Самара, , 07:20 — REGNUMУголовное дело в отношении сотрудника магазина, которого подозревают в убийстве мужчины, завели сотрудники полиции Самары. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый завел местного жителя в подсобку магазина, после того как увидел, что последний якобы совершил мелкое хищение в магазине. Там он ударил подозреваемого по голове.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось.

Работник магазина взят под стражу. Расследование дела продолжается.