Новосибирск, , 07:12 — REGNUMПо линии правительства Новосибирской области будут рассмотрены вопросы об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим во время обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске. Об этом шла речь сегодня, 30 августа, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как указали в администрации региона, размер и порядок выплаты пособия и компенсаций за травматизм регламентируется статьей 184 ТК РФ и находятся в ведении Фонда социального страхования.

Так, пострадавшему полагается единовременная страховая выплата. Также за счёт работодателя пострадавшему сотруднику могут быть выплачены дополнительные средства на лечение и реабилитацию, если это указано в коллективном договоре или трудовом соглашении.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, новосибирские власти оценили организацию работ по ликвидации последствий, разбор завалов и реагирование со стороны всех служб во время ЧП в Новосибирске.

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