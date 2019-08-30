Новосибирск, , 07:03 — REGNUMКомиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области сегодня, 30 августа, рассмотрела вопрос о ликвидации последствий обрушения стены здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам заместителя губернатора Сергея Сёмки, организация работ по ликвидации последствий, разбор завалов и реагирование со стороны всех служб были организованы на высоком уровне.

Сёмка подчеркнул, что несмотря на ЧП работы на объекте должны быть завершены к началу отопительного сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Ленинском районе Новосибирска на рабочих рухнула стена здания насосной станции. Погибли три человека, ещё один был госпитализирован в медицинское учреждение.

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