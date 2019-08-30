Барнаул, , 06:44 — REGNUMКандидат медицинских наук, хирург высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал фантастической версию о трансплантологах-убийцах в турецкой клинике, где скончалась 16-летняя жительница Красноярска. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова отца погибшей, который обвинил медиков в «убийстве ради изъятия органов», он пояснил:

«В данном случае затруднительным представляется сформулировать компетентное мнение, поскольку отсутствует какая-либо достоверная информация о болезни, действиях медперсонала, результатах проведенных исследований. Можно лишь строить предположения. Родители эмоционально рассказывают, в основном, о хронологии событий и выдвигают свою версию произошедшего, обвиняя врачей в совершении противоправных действий.

Убийство с целью трансплантации органов — это очень серьезное преступление, обвинения в этом требуют тщательной проверки и, прежде всего, проведения вскрытия. Из описываемой родителями картины болезни можно предположить версию об острой абдоминальной хирургической патологии, которая привела в итоге к смерти от развившегося перитонита, о чем свидетельствует, со слов родителей, официальное заключение о смерти.

Хирург высшей категории Павел Шумихин В таких условиях взятие органов для трансплантации бессмысленно из-за дистрофических и некробиотических изменениях в органах. В целом и идея о трансплантологах-убийцах мне как врачу представляется фантастической. И в России, и в Турции это элитарная хирургическая и при том высокооплачиваемая специальность, подобных специалистов единицы. Решительно невозможно представить такое в государственных или частных клиниках — по причине причастности к лечебному процессу большого количества людей — хирургов, их ассистентов, анестезиологов, лаборантов, патологоанатомов, медсестер, санитарок. Сомнительно, что вся больница состоит из преступников или дружно покрывает их. Тот, кто считает, что подобное можно легко провернуть между делом где-нибудь в подсобке, глубоко ошибается».

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что если и есть вина врачей, то это, вероятнее всего, ошибки в диагностике и лечении. В то же время существуют весьма основательные доводы усомниться в незаконной трансплантации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на девятый день путешествия у девочки резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию пациентку доставили в частную клинику, где она скончалась. Поначалу родители обвиняли медиков в халатности, но спустя месяц отец погибшей заявил, что тело дочери доставили из Турции без некоторых внутренних органов.

Однако в клинике «Сиедра», куда ранее привозили умирающую, есть своя версия трагедии. Как пояснила «МК» юрист Ася Батчаева, когда у девочки заболел живот, родители три дня не обращались к врачам, занимались самолечением. По поводу якобы изъятых внутренних органов она пояснила, что вскрытие тела производили в государственном учреждении Турции и что там никто не станет изымать органы, что это «бред, подсудное дело, смертная казнь».

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