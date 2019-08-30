Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 06:24 — REGNUMПо состоянию на конец августа 2019 года в Эвенкии численность бурого медведя составляет 7 773 особи. По данным сотрудника минэкологии Красноярского края Георгия Голубева, численность этого хищника в Эвенкии растёт — ещё три года назад медведей здесь насчитывалось 5500.

«Встреча человека с медведем на территории Эвенкии в последнее время становится скорее закономерностью, чем редким явлением», — сообщили ИА REGNUM в администрации Эвенкийского муниципального района. Причём такие встречи происходят и в населённых пунктах, а не только в тайге. Одной из причин является дым от лесных пожаров, заставляющий хищников выходить в посёлки.

Медведей становится больше, так как в лесах Эвенкии это самый крупный хищник, естественных врагов у него нет, а кормовая база достаточная. Вторая причина, уточняет Голубев, — отсутствие в районе охоты на медведей:

«Ежегодно устанавливаемый нашему району лимит на добычу косолапых составляет десять разрешений, а по факту отстреливают всего пять-шесть особей».

Он подчёркивает, что лицензия на добычу только одного медведя стоит для местных охотников 3000 рублей — «дороговато». Плюс необходимо заплатить госпошлину в размере 650 рублей. А если охотник попадётся с добычей без разрешения, ему грозит уголовная ответственность.

Кроме того, говорит специалист, в Красноярском крае нет рынка сбыта продукции добытого медведя. Но это не является таким уж минусом, так как «в Забайкалье и на Дальнем Востоке, куда «зашли» китайские бизнесмены, активно скупающие медвежьи лапы, черепа, желчь, шкуры и так далее, численность зверя сильно подорвана».

В 2019 году медведи выходили в эвенкийские посёлки Байкит, Ванавара, Тура, Чиринда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Якутии суд вынес наказание жителям Сунтарского района, которые незаконно убили спящего в берлоге медведя. Охотники оштрафованы на 520 тысяч рублей. Также по иску прокуратуры с них взыскан в солидарном порядке ущерб, нанесённый охотничьим ресурсам, — 180 тысяч рублей.

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