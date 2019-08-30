Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 06:10 — REGNUMВ городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло ЧП — шесть человек, трое из которых дети, получили ожоги в маршрутном автобусе. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Кузбассу.

Как рассказали в ведомстве, накануне, 29 августа, во время движения на одной из автодорог в городе Ленинске-Кузнецком у маршрутки перегрелся двигатель. Водитель попытался исправить ситуацию, но произошел выброс охлаждающей жидкости в салон. Сам водитель, а также пять пассажиров, из них трое детей в возрасте 10, 13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Сейчас следователи выясняют, в исправном ли состоянии автобус выпускался на линию.