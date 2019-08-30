Киселёвск, Кемеровская область, , 06:01 — REGNUMВ Следственном управлении СКР по Кемеровской области подтвердили гибель двух человек при столкновении железнодорожных составов. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Напомним, ранее местные СМИ сообщили о том, что в районе Киселёвска Кемеровской области в результате столкновения тепловоза с порожним составом погибли два человека, ещё один пострадал.

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Как уточнили в СУ СКР по региону, происшествие произошло на территории предприятия, которое занимается перевозкой полезных ископаемых — столкнулись вагоны с углём.

По предварительным данным, на предприятии шла погрузка угля в грузовые вагоны. Во время перестановки железнодорожные составы столкнулись. 37-летний машинист и его 32-летний помощник погибли, 30-летний составитель поездов госпитализирован.

Следователи сейчас изучают должностные инструкции и проверяют соблюдалась ли техника безопасности.