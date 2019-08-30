Дюртюли, , 05:41 — REGNUMВ одном из сёл Башкирии ночью из частного дома прямо из кроватки пропал годовалый малыш. 28-летняя мать двоих детей обнаружила пропажу утром и сразу же обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», начат оперативный розыск мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК России по РБ.

Сообщение о загадочном исчезновении сына поступило от жительницы Дюртюлинского района утром 29 августа. В полиции женщина рассказала, что 28 августа уложила детей спать, а утром 29 августа не обнаружила в своём частном доме младшего из них. Старшему ребёнку — пять лет.

После поступления заявления были начаты поиски малыша и следственные действия. Дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Между тем участники поисков надеются найти малыша живым.

В поиске ребёнка принимают участие волонтёры. За расследованием дела следит и. о главы следственного управления по Башкирии.

Напомним, в Нижегородской области с 18 по 21 августа 2019 года волонтёры принимали участие в поисках пятилетней Зарины, которая ушла в лес из деревенского дома. Ребёнка нашли, ей оказана медицинская помощь.