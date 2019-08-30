Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:44 — REGNUMУровень Амура у Комсомольска перевалил за 7 метров. Опасным значением для города считается уровень в 6,5 метра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гребень паводка подходит к Комсомольску-на-Амуре. За сутки река у города набрала ещё 12 см и составила 708 см. Сильное влияние на подъём уровня Амура оказывают частые и сильные дожди.

В Комсомольске подтоплено 38 частных домов, 92 приусадебных участка. В городе развернуты три ПВР, вмещающие 240 человек. Там сейчас размещены 23 жителя. Сегодня, 30 августа, планируется развернуть ещё один пункт. Вода начала топить городскую набережную.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрологи ухудшили прогноз для Комсомольска — уровень Амура может превысить 8,2 метра.