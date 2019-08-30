Вашингтон, , 05:40 — REGNUMВ центрах содержания мигрантов в Соединенных Штатах началась эпидемия свинки, передает телеканал ABC News.

Согласно докладу Центра по контролю и профилактики заболеваний США, за прошедший год был зарегистрирован 931 случай заболевания свинкой в 57 центрах по содержанию мигрантов. Отмечается, что эпидемия заболевания охватила 19 штатов. Болезнь поразила как мигрантов, так и работников этих учреждений.

В миграционной службе США подчеркнули, что прививки от заболеваний предоставляются исключительно по запросу, но «обычно не требуются», если к этому нет необходимости по медицинским показаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме того, в Соединенных Штатах зафиксирована крупнейшая за последние 25 лет эпидемия кори. С начала 2019 года число заболевших достигло 1109 человек в 28 штатах. Стоит отметить, что еще в 2000 году США объявили об окончательном искоренении кори.