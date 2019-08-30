Бранденбург, Германия, , 05:33 — REGNUMРейсовый пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Бранденбурге-на-Хафеле в Германии, передает радиостанция RBB.

Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке. В результате аварии пострадали 30 человек, среди них большинство — дети. Отмечается, что опасных для жизни травм пассажиры автобуса не получили. Однако всех пострадавших госпитализировали в качестве меры предосторожности. Причина ДТП не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа школьный автобус, перевозивший учителей, перевернулся в Карелии. В результате ДТП пострадали пять человек, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.